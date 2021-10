Spezia; Thiago Motta resta, arriva Mirante tra i pali

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 OTT - In mattinata la ripresa degli allenamenti a Follo, poi nel pomeriggio ci sarebbe stata la chiacchierata con i vertici della società aquilotta. Confermati i rumor delle ultime ore con Thiago Motta che proseguirà la sua avventura sulla panchina dello Spezia anche se al momento i risultati non sono stati soddisfacenti e il 4-0 incassato a Verona ha fatto decisamente rumore. Sarà decisiva a questo punto la partita in casa con la Salernitana il 16 ottobre, un match da vincere assolutamente contro una diretta concorrente.

Intanto Thiago Motta nelle prossime ore avrà un nuovo rinforzo, si tratta del portiere Antonio Mirante svincolato lo scorso giugno dalla Roma. Firmerà fino a giugno con opzione per l'anno successivo. Una scelta dopo le ultime prestazioni del portiere Zoet che non hanno convinto. (ANSA).