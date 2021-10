Maltempo: sindaco Rossiglione, territorio al collasso

(ANSA) - ROSSIGLIONE, 05 OTT - Il piccolo Comune di Rossiglione, poco più di duemila abtanti alle spalle di Genova e al confine con il Piemonte, è uno dei comuni più colpiti dal maltempo che si è abbattuto ieri sulla Liguria. Strade allagate e interrotte, frane, famiglie isolate sono quel che resta "dopo 19 ore di piogge costanti, con quantitativi tali da superare l'alluvione del 1977". Il sindaco Katia Piccardo, in un post su Facebook, ringrazia i vigili del fuoco "per non averci mai lasciato soli" ma aggiunge: "ci sono, invece, assenze molto pesanti, ma si affronteranno a tempo debito".

"Abbiamo dovuto provvedere noi anche su emergenze che non ci competevano - ha detto oggi la sindaco -, abbiamo persino messo uomini su una frana. Dopo 19 ore di piogge costanti con quantitativi che sono stati ben oltre quelli registrati nella alluvione del 1977 il territorio è al collasso". Molte sono le persone sfollate e i nuclei familiari isolati: "stiamo cercando di recuperarle con l'elisoccorso - ha detto Piccardo - abbiamo anche la frazione di Garrone isolata e senz'acqua". (ANSA).