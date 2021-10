Maltempo: pianta su cavi filobus, chiusa Aurelia a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 05 OTT - La statale Aurelia è stata chiusa al traffico, verso le 18, in corso Mazzini, a Sanremo, a causa di una pianta che si è 'appoggiata' sui cavi dell'alta tensione del filobus. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco intervenuti con una autoscala e stanno tagliando la pianta con una motosega. La polizia municipale ha deviato il traffico sul'Aurelia Bis, in entrambe le direzioni di marcia: a San Martino e alla rotatoria di Bussana. Passano solo scooter di piccola cilindrata, che non possono transitare sull'Aurelia Bis.

Nel pomeriggio i pompieri hanno dovuto effettuare diversi interventi, soprattutto nelle due periferie di Sanremo, per alberi e rami caduti o pericolanti, a causa delle forti raffiche di vento. (ANSA).