Cessata allerta su tuta la regione

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Dalla mezzanotte in Liguria si sono verificati "rovesci sparsi, deboli localmente moderati (cumulata oraria massima 21 millimetri a Cuccarello, nel comune di Sesta Godano-La Spezia)". Lo rende noto Arpal con un bollettino diramato poco dopo le 9. Dalla serata di ieri, i livelli dei corsi d'acqua del Centro Ponente maggiormente interessati dalle precipitazioni (i torrenti Bormida di Spigno, Erro, Orba, Stura, Letimbro che ieri sono esondati), sono rientrati al di sotto delle soglie di esondazione e di guardia e adesso i livelli sono in lenta discesa, calo che proseguirà nel corso delle prossime ore. Arpal non esclude, comunque, nelle prossime ore fenomeni legati a una residua instabilità dovuta alla 'coda' della perturbazione. I venti , che restano prevalentemente meridionali, sono ancora forti con raffiche anche superiori ai 100 km/h (115.6 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino, 100.1 km/h a Fontana Fresca, Sori). L'allerta meteo si chiuderà alle 10 in tutta la Liguria in anticipo di diverse ore. (ANSA).