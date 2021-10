Genova, alcol test positivo per 9 su 189 controllati weekend

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Il personale della polizia locale di Genova nel fine settimana ha eseguito un posto di controllo per il contrasto della guida sotto l'influenza dell'alcol in centro. Sottoposti al controllo qualitativo per sostanze alcoliche 189 conducenti: 42 sono stati sottoposti a controllo quantitativo mediante etilometro perché positivi al test preliminare e di questi 9 sono risultati con valori in violazione del Codice della Strada. Sei avevano alcol nel sangue in quantità per cui è prevista la sanzione amministrativa, tre in quantità per cui è prevista la denuncia penale. A uno di questi, il reparto Sicurezza urbana ha anche sequestrato il veicolo per la confisca. Sono 9 le patenti ritirate. (ANSA).