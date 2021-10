Comunali: Savona; Russo (c.sinistra), città mi ha capito

(ANSA) - SAVONA, 05 OTT - "Se mi aspettavo un vantaggio così ampio? Devo dire che la percezione che la città ci stesse seguendo e avesse capito il senso del nostro progetto l'abbiamo avuta in queste settimane e ci aveva fatto bene sperare". Così il candidato sindaco del centrosinistra a Savona, Marco Russo commenta il risultato elettorale che lo vede in testa di oltre 10 punti percentuali sullo sfidante del centrodestra Angelo Schirru. Un divario che corrisponde quasi al consenso ottenuto dal candidato del MoVimento 5 Stelle, che potrebbe così diventare l'ago della bilancia al ballottaggio. "Adesso è molto presto per fare considerazioni politiche sul voto, ora ci prendiamo tempo per capire come procedere. Facciamo le valutazioni più opportune". Russo lancia la sfida: "Io sono pronto a rilanciare una città con una proposta che rinasce dalla città e che non si lascia mettere bandierine sulla testa".

