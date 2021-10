Truffe internazionali online da 2 mln euro, 14 misure cautelari

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Scoperto dalla polizia un sistema di truffe online internazionali per un giro d'affari di 2 milioni di euro. In corso l'esecuzione di 14 misure cautelari tra Roma, Terni e Genova. Nei giorni scorsi, gli investigatori del commissariato Viminale, coadiuvato da personale della Sezione Operativa della Questura di Roma, dei commissariati Torpignattara, Porta Maggiore, Prenestino e commissariato Centro di Genova, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal dip di Roma, su richiesta della Procura, nei confronti di 14 persone, di cui 12 cittadini del Bangladesh, un egiziano e un cittadino indiano, in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata, riciclaggio ed auto-riciclaggio.

Le indagini sono state avviate agli inizi del 2020 da due denunce per truffa internazionale presentate da un cittadino peruviano, tra l'altro venuto di proposito in Italia dal Perù, e da un cittadino cinese. Le due vittime avevano risposto ad un annuncio in rete che pubblicizzava la vendita di un mezzo agricolo a prezzo concorrenziale, ed erano stati indotti a versare su due conti correnti, entrambi intestati ad uno degli indagati, la somma complessiva di 87.000 e 55.000 Euro, senza ottenere nulla in cambio.

Gli accertamenti intrapresi sui movimenti bancari dei due conti correnti permettevano di stabilire che i destinatari delle misure cautelari, una volta ricevute le ingenti somme di denaro, attraverso un sistema ben collaudato provvedevano a versarle su altri conti correnti o a prelevare il contante.

Per gli investigatori le truffe, commesse tra l'inizio del 2020 e i primi mesi del 2021, ammontano a circa 2 milioni di euro.

