Toti, a Savona secondi a ballottaggio come nel 2016 poi vittoria

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "A Savona andiamo al ballottaggio, ci andiamo secondi ma c'eravamo andati secondi anche nel 2016.

Sempre a Savona la lista Toti e la lista Schirru (del candidato sindaco, ndr) esprimono oltre il 16-17% e sono in assoluto il primo partito della coalizione di centrodestra. Liguria popolare che ha tentato un esperimento in solitaria è riuscita a farmi perdere nel mio comune Ameglia per 75 voti: una magra soddisfazione visto anche l'uno e spiccioli che ha ottenuto a Savona. Ma Ameglia è una sconfitta dolorosa". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti ha commentato il risultato delle comunali sottolineando che il centrodestra si è comunque confermato in molti Comuni come Loano, Varazze, Diano Marina.

"Nel complesso - ha detto Toti - mi rassicura la serenità di giudizio degli elettori: dove abbiamo fatto bene siamo stati premiati, dove abbiamo avuto qualche incertezza in più, penso a Savona dove il sindaco è cambiato in zona Cesarini e penso anche al mio comune ad Ameglia dove la squadra non è stata giudicata all'altezza, non siamo stati premiati. Questo dovrebbe insegnare alla nostra classe dirigente tutta che il consenso si conquista strada per strada, casa per casa e che non c'è un generale a Milano, a Roma, a Genova che ti mette le mostrine sulle spalle" (ANSA).