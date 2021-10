Record di pioggia, 50 cm in sei ore

Record di precipitazioni in Liguria con 49,6 centimetri caduti in sei ore, secondo quanto riferisce Arpal.

Cinque famiglie sfollate a Pontinvrea. Lo comunica il governatore Giovanni Toti che dice: "Ci aspettiamo che quello che è piovuto fino adesso non sia il 'piatto forte' di quello che ci aspetta nelle prossime ore". Due famiglie sfollate in località Santuario a Savona. Nella città della Torretta scuole chiuse anche domani, come alla Spezia e a Chiavari, mentre il sindaco di Genova al momento ha deciso di tenerle aperte

Allerta rossa prolungata nel centro della regione fino alle 6 di domani mattina. La zona interessata riguarda le province di Genova e Savona. Nelle altre zone è arancione e dalle 15 diventerà gialla, il livello più basso.

Una parte della strada sul passo del Bresca tra Mallare e Bormida è crollata. A Cairo Montenotte il Bormida ha raggiunto livelli preoccupanti. Numerosi collegamenti viari interrotti in tutta la zona della Valle. Chiusa la statale del Turchino. Molte le segnalazioni anche nella Valle dell'Erro per la mancanza di energia elettrica a causa degli allagamenti che hanno interessato le centraline Enel.

L'esondazione del torrente Erro ha alluvionato il comune di Pontinvrea. Il torrente è uscito dagli argini in diversi punti riversando acqua nelle strade del paese allagando negozi e scantinati. Esondato anche il Bormida in tre punti, alcune strade risultano allagate e inagibili a Cairo Montenotte. "Chiediamo ai cittadini di muoversi il meno possibile", l'appello del sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini fotografa la criticità causata dall'esondazione del Bormida. "I bambini che stamattina si sono recati a scuola - spiega il primo cittadino - li abbiamo portati a casa con i mezzi della protezione civile e del Comune". Il Bormida è esondato anche ad Altare nella zona industriale allagando alcune aziende. Chiuse alcune provinciali nel savonese e anche la strada statale 334 del Sassello a causa dell'esondazione. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine.

Il maltempo ha provocato anche diverse frane. Una di queste ha interessato la A26 tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria) in direzione nord che è stato chiuso al traffico. Resta chiusa anche la A10 in un tratto tra Ceva (Cuneo) e il bivio A6/A10.

A Savona è stato prima sospeso e poi spostato in una rsa il seggio allestito in località Santuario perché minacciato da allagamenti. In città è esondato il torrente Letimbro allagando alcune strade. I ponti sono stati chiusi. Chiusa anche la provinciale di Cadibona.

Sorpresi dall'improvviso ingrossamento dell'Erro, tre camperisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco a Melazzo, comune della Valle Erro in provincia di Alessandria in prossimità della confluenza del fiume Bormida. Il camper è stato travolto dall'acqua dell'Erro, che è esondato nel Savonese.

E' stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Savona e Torino via Ferrania e via Altare tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono indirizzati a Torino via Genova. Stessa sorte per la linea Genova - Acqui Terme, minacciata dallo Stura che ha raggiunto i livelli di guardia