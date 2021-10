Covid: in Liguria calano ancora i ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Sono 38 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1641 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 939 tamponi antigenici rapidi. Tre casi sono a Imperia, 5 a Savona, 19 a Genova e 11 alla Spezia. In calo anche oggi i ricoverati.

Sono 57, tre in meno di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

Sul fronte vaccinale la Liguria ha ricevuto fino a oggi 2.555.980 dosi e ne ha somministrate 2.161.782, l'85% del totale. (ANSA).