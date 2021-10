Comunali: Savona al ballottaggio, C.sinistra avanti 10 punti

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - E' ballottaggio a Savona tra il candidato del centrosinistra Marco Russo e quello del centrodestra Angelo Schiurro. In serata, Marco Russo, sostenuto da Pd, Sinistra e da liste civiche, dopo 45 sezioni scrutinate su 61, è in testa con 8407 voti, pari al 47,94%. Angelo Schiurru, candidato del centrodestra con l'Udc, ma senza Liguria popolare, con 6476, pari al 36,93% è secondo. Segue il candidato del M5S Manuel Meles con 1767 voti, pari all'10,08%.

Savona, città storicamente governata dalla sinistra, era stata la prima, cinque anni fa, ad avviare la riscossa del centrodestra nei comuni liguri. Dopo avere conquistato la città della Torretta, la coalizione, spinta anche dal successo in Regione del governatore Giovanni Toti, aveva vinto anche a Genova e La Spezia, fino ad allora amministrate dal centrosinistra.

Schirru: "Mi aspettavo qualcosa in più, ma attendiamo il risultato finale. La campagna elettorale è stata interessante e a tratti emozionante. Mi aspettavo qualcosa in più perché la sensazione che ho avuto è stata quella di un grande interesse".

Russo: "Il dato dell'affluenza è molto basso. E' certamente condizionato dall'allerta meteo, ma denota anche una disaffezione alla politica. E' un problema di cui tutti coloro che hanno un ruolo politico devono farsi carico. Il voto? Preferisco rimandare ogni valutazione a dati più certi, ma se continua così..." (ANSA).