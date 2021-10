Comunali: Portofino verso conferma sindaco Viacava

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Il sindaco uscente di Portofino Matteo Viacava si avvia verso il secondo mandato. A urne ancora aperte, salvo che lo spoglio non confermi il 50 per cento più una di schede valide, Viacava è di nuovo alla guida del borgo più famoso della Liguria. Unico candidato con la lista Portofino Tutti Insieme, Viacava, esponente del gruppo Cambiamo del presidente ligure Giovanni Toti, 48 anni maestro d'ascia, doveva battere il quorum dell'affluenza che per il Covid è stato abbassato al 40 per cento più uno degli aventi diritto al voto escludendo i residenti all'estero. Soglia già raggiunta nel pomeriggio di ieri; un dato che risulta discordante con la percentuale di Eligendo, la piattaforma di diffusione dei dati elettorali del ministero dell'Interno, che però tiene conto anche dei residenti all'estero. Oggi alle 15 la chiusura dell'unico seggio allestito nel centro congressi all'ultimo piano dell'autosilos e a seguire lo spoglio. (ANSA).