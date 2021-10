Comunali Liguria, affluenza in calo, 55% votanti era 63%

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Affluenza in calo alle urne in Liguria. Ai seggi si è recato il 55,51% dei 142 mila aventi diritto nei 52 Comuni interessati dal voto. In provincia di Genova, con 10 amministrazioni da rinnovare, ha votato il 56,94% degli elettori, alla precedente consultazione il dato era stato del 62,15%. Nell'imperiese (21 Comuni) ha votato il 58,52% contro il 65,36% delle precedenti comunali. Nello Spezzino (7 Comuni) percentuale di votanti del 59, 24% contro il 66,23 della passata consultazione. Nel Savonese (14 Comuni) al voto il 53,84% contro il 62,66 della volta precedente. A Savona città, unico capoluogo al voto ha votato il 52,43% degli aventi diritto, il dato precedente era 61,91% (ANSA).