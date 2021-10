Comunali: in Liguria scesa affluenza, al voto il 55,5%

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - E' stata del 55,5 per cento l'affluenza nei 52 comuni liguri chiamati ieri e oggi al voto per il rinnovo dei consigli comunali con l'elezione dei sindaci, rispetto al 63,3 per cento registrato alle precedenti elezioni.

Il dato si confronta con il 57 per cento registrato a livello nazionale (63,6% alle precedenti comunali). E' quanto emerge dalla piattaforma per la diffusione dei dati elettorali del ministero dell'Interno.

A Savona, la città più grande tra quelle liguri chiamate al voto, si sono recati alle urne il 52,4 per cento degli aventi diritto, contro al 61,9 per cento della volta scorsa.

Nell'intera provincia di Savona dove erano chiamati al voto in 14 comuni l'affluenza è stata del 53,8 per cento (era al 62,7%).

Nei dieci comuni di Genova dove si andava al voto l'affluenza è stata del 56,9 per cento (dal 62,1%). Tra i 21 della provincia di Imperia l'affluenza è stata del 58,5 per cento (dal 65,4%).

Mentre tra i 7 a La Spezia si sono recati alle urne il 53,8 per cento degli aventi diritto (dal 62,7%). (ANSA).