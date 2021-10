Comunali: Imperia, altri 3 sindaci certi dell'elezione

(ANSA) - IMPERIA, 04 OTT - Salgono a 13 su 15 i Comuni con lista unica, che hanno superato il quorum dell'affluenza (40 per cento più uno degli aventi diritto al voto alle urne) e che quindi hanno già il loro sindaco. Dopo i dieci sindaci certi dell'elezione sulla base dell'affluenza alle ore 19, se sono aggiunti altri tre in base all'affluenza alle ore 23. Mentre restano ancora sotto il quorum gli altri due Comuni con un solo candidato: Apricale (30,97 per cento l'affluenza) con Silvano Pisano a caccia del terzo mandato e Diano Castello (34,97 per cento) con Romano Damonte che cerca la riconferma. I tre nuovi sindaci, invece, sono: Massimiliano Mela, riconfermato a Borgomaro (40,32 per cento); Mattia Gandolfi a Prelà (41,87 per cento) e Stefano Damonte a Villa Faraldi (41,26 per cento).

Sulle ventuno amministrazioni al voto ne restano altri sette con più di una lista. Nessuno, tuttavia, andrà al ballottaggio, trattandosi di Comuni al di sotto dei quindicimila abitanti. Il più importante è Diano Marina (circa 5.800 abitanti), dove il sindaco uscente ed ex deputato della Lega Nord, Giacomo Chiappori, dopo due mandati ha lasciato il posto al suo vice Cristiano Za Garibaldi. I suoi avversari sono il generale di brigata degli Alpini (in congedo), Marcello Bellacicco e il comandante della polizia municipale di Alassio, Francesco Parrella, entrambi con liste civiche. (ANSA).