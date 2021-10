Comunali: affluenza Liguria al 46% alle 23, si vota fino alle 15

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Seggi aperti dalle 7 alle 15 a Savona e in altri 51 comuni della Liguria per il secondo e ultimo giorno di elezioni. Sono chiamati al voto poco più di 142 mila liguri per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni comunali. L'affluenza elle 23 è stata del 46,2%, secondo i dati del ministero dell'Interno, contro a una affluenza del 41,6% nazionale e rispetto al dato del 63,3% registrato alle 23 delle precedenti elezioni dove però si votava in un solo giorno.

A Savona, dove sono chiamati al voto 14 comuni incluso il capoluogo, l'affluenza alle 23 è stata del 45,2%. A Genova (10 comuni al voto) del 47,5%, a Imperia (si vota in 21 comuni) del 46,5%, mentre a La Spezia (7 comuni al voto) del 49,3%. (ANSA).