Comunali: 69 elettori, due liste, è ballottaggio

Nel Comune più piccolo della Liguria, Rondanina ai piedi del monte Antola, con 69 elettori, 76 residenti, ma 56 che vivono nel paese, e due liste si va al ballottaggio perché i candidati hanno ottenuto 22 voti ciascuno e c'è stata una scheda bianca. I cittadini dovranno aspettare altri quindici giorni per avere il loro sindaco. Il ballottaggio, non previsto nei Comuni al di sotto dei 10 mila votanti ma sarà necessario in questo caso per la parità riscontrata. A contendersi la poltrona di sindaco sono Giovanni Gaetanino Tufaro, della lista Progresso Rondanina, e Claudio Agostino Casazza, della lista civica Rondanina per noi. Uno dei due, sempre che la situazioni si sblocchi, succederà ad Arnaldo Olinto Mangini.