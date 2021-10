Spezia: per Thiago Motta fiducia a tempo

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 OTT - Per il momento Thiago Motta resta sulla panchina dello Spezia nonostante il 4-0 incassato malamente oggi a Verona. L'orientamento sarebbe quello di dare fiducia ancora all'allenatore nella speranza che la sosta di campionato possa dare una scossa alla squadra che è nei bassifondi della classifica con 4 punti e restituire gli infortunati che hanno costretto il tecnico ad affrontare la trasferta di oggi con soli18 giocatori, tra cui tre portieri.

Ci sarà martedì un incontro con la società per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme, nel caso di fumata nera si fanno i nomi di Rolando Maran (ancora legato contrattualmente al Genoa fino al prossimo 30 giugno) e Davide Nicola. E' uno Spezia reduce da tre sconfitte consecutive anche ci sono diverse attenuanti: ci sono almeno sette giocatori infortunati e le sconfitte sono arrivare con due big come Juve e Milan. Invece avanza l'idea di tesserare come portiere Antonio Mirante che si è svincolato dalla Roma visto che le prestazioni dell'olandese Zoet non stanno convincendo. (ANSA).