Sessantenni coltivano marijuana, un arresto e una denuncia

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Finiscono nei guai per coltivare marijuana. Protagoniste sono due donne, una di 62 anni nell'Imperiese e una 60enne pensionata a Sestri Levante. La prima è stata arrestata, la seconda denunciata. A scoprirle i carabinieri.

La donna di 62 anni curava una piantagione di marijuana, su un terreno di sua proprietà, che è stata scoperta durante un servizio perlustrativo in località Autenchi, nel Comune di Montalto-Carpasio. La coltivazione era composta da 27 piante di "cannabis indica" dell'altezza media di circa un metro. In seguito a una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 14 grammi di infiorescenze in fase di essiccazione.

A Sestri Levante, invece, i carabinieri, dopo alcuni accertamenti hanno scoperto che nella propria abitazione la pensionata 60enne coltivava tre piante di marijuana.

Per entrambe l'accusa è coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. (ANSA).