Sbatte contro rampa di pista downhill, muore biker

(ANSA) - CUNEO, 03 OTT - Un uomo di 38 anni residente a Pigna (Imperia) è morto dopo essere andato asbattere con la sua bici contro una rampa di un percorso di downhill. L'incidente a Viola Saint Greè, in provincia di Cuneo, dove c'è un'area attrezzata per questa disciplina. La vittima si chiamava Andrea Pastor ed era un vigile del fuoco in servizio da alcuni anni a Ventimiglia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'elisoccorso, ma sono stati vani i tentativi dei sanitari di rianimare il biker. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Ceva.

Pastor aveva preso servizio a Cuneo come prima assegnazione e poi era riuscito a ottenere il trasferimento vicino casa. Era esperto di speleo-alpinismo ed avrebbe voluto entrare nel Saf dei vigili del fuoco, il reparto dedicato al soccorso alpino e fluviale. Oltre ai carabinieri è intervenuto anche l'elisoccorso, ma sono stati vani i tentativi dei sanitari di rianimare il biker (ANSA).