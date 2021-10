Comunali: alle 12 in Liguria ha votato il 16,41%

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Alle ore 12, secondo dati del ministero, in Liguria si è recato ai seggi il 16,41% degli elettori chiamati al voto per rinnovare i Consigli comunali in 52 dei 235 Comuni. Alle precedenti elezioni il dato era 21,38, ma si votava solo di domenica.

In provincia di Savona (14 Comuni al voto) ha votato il 16,30% degli aventi diritti alle precedenti comunali la percentuale era stata del 21,46%.

A Savona città, dove si gioca la sfida più importante in regione con la sfida tra l'ex primario di Chirurgia del San Paolo Angelo Schirru sostenuto dal centrodestra, senza Liguria popolare ma con l'Udc, e Marco Russo, sostenuto dal centrosinistra, ha votato il 16,19% (5 anni fa il dato era del 21,09%).

In provincia di Genova (10 Comuni) la percentuale è del 15,81, era 20,40%.

In provincia di Imperia (21 Comuni), ha votato il 17,06% contro il 23,43% della volta precedente.

In provincia della Spezia (7 Comuni) gli elettori andati ai seggi alle 12 sono stati il 17,08%, mentre la percentuale della volta precedente era del 20,47%. (ANSA).