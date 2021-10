Comunali: 142 mila cittadini al voto in 52 Comuni liguri

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Sono 52 i Comuni liguri chiamati al voto per le elezioni amministrative (oggi e domani con seggi aperti fino alle 15, poi lo scrutinio). Sono chiamati al voto 141.708 cittadini. Per accedere al seggio non è obbligatorio il Green Pass ma si dovranno rispettare tutte le normative anti Covid: indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani, stare distanziati di almeno un metro nelle file ed evitare assembramenti.

Per votare occorre avere con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (10 Comuni).

Bogliasco (popolazione di 4.486 abitanti), Casarza Ligure (6.708), Favale di Malvaro (504), Masone (3.758), Orero (604), Portofino (453), Propata (161) Rondanina (69), Sant'Olcese (5.911), Valbrevenna (812).

PROVINCIA DI IMPERIA (21 Comuni).

Apricale (625), Armo (124), Aurigo (346), Borghetto d'Arroscia (463), Borgomaro (873), Caravonica (303), Castel Vittorio (329), Chiusavecchia (565), Cipressa (1.271), Civezza (640), Costarainera (803), Diano Arentino (678), Diano Castello (2.257), Diano Marina (6.004), Lucinasco (280), Pompeiana (809), Prelà (500), Rezzo (371), Seborga (323), Terzorio (232), Villa Faraldi (437).

PROVINCIA DELLA SPEZIA (7 Comuni) Ameglia (4.484), Beverino (2.403), Borghetto di Vara (1.008), Brugnato (1.266), Riomaggiore (1.669), Santo Stefano di Magra (8.790), Zignago (524).

PROVINCIA DI SAVONA (14 Comuni).

Balestrino (597), Bergeggi (1.126), Borgio Verezzi (2.327), Calice Ligure (1.683), Castelbianco (321) Loano (11.563), Nasino (222), Savona (60.661), Spotorno (3.886), Stella (3.066), Stellanello (858) Testico (212), Tovo San Giacomo (2.489), Varazze (13.461) (ANSA).