Tra Samp e Udinese pari pirotecnico, Var decisiva

Un punto a testa tra Sampdoria e Udinese che interrompono le rispettive strisce negative, due sconfitte per i padroni di casa, tre per gli ospiti, al termine di una gara ricca di episodi con l'Udinese padrona del campo nel primo tempo e una Samp protagonista nella ripresa. Alla fine il pareggio sembra il risultato giusto in una gara in cui ci sono stati sei gol, nove ammoniti, un rigore, due interventi decisivi della Var e una autorete. Lo spettacolo non è mancato tra due squadre che hanno inseguito la vittoria sino alla fine accontentandosi poi di un pareggio che muove la classifica al termine di una gara in cui entrambe possono recriminare.

Per la Sampdoria c'è la prima rete stagionale di capitan Quagliarella ma gli applausi sono tutti per Antonio Candreva autore di un gol, il terzo dei blucerchiati segnato al volo da fuori area all'incrocio, che ha infiammato tutto lo stadio.

Udinese molto più attiva nel primo tempo con il 3-5-2 di Gotti, capace di imbrigliare la Sampdoria apparsa in difficoltà complice la velocità dei giocatori ospiti. E proprio sul piano atletico l'Udinese è apparsa superiore. Al 15' ecco il primo vantaggio ospite: Delofeu da sinistra appoggia per Pereyra, rasoterra non irresistibile che Audero si fa scivolare sotto il corpo. L'attesa reazione della Samp non arrivava e anzi in contropiede solo Colley in scivolata evitava il peggio su Delofeu. A regalare il pareggio ci pensa involontariamente Stryger Larsen al 24'. Conclusione di Candreva sul palo, pallone che rimbalza sul difensore e va in rete. Udinese però ancora arrembante e a fine tempo pericolosa con Samir, grande risposta di Audero e poi a segno con Beto, il più veloce a ribadire in gol un palo colpito da Samir. Gol prima annullato a poi assegnato dalla Var.

Il tempo di iniziare la ripresa e Sampdoria in gol. Clamoroso errore di Walace con un retropassaggio a favore di Caputo, Silvestri prova l'uscita ma stende l'attaccante. Rigore che Quagliarella non sbaglia segnando il suo primo gol stagionale.

Forte del pareggio la squadra di D'Aversa approccia diversamente la gara, cresce e mette alle corde i friulani per poi trovare il gol del vantaggio: assist di Quagliarella per Candreva che lascia partire un tiro imprendibile da fuori area. Pallone all'incrocio. Non basta però ai padroni di casa per regalarsi il secondo successo stagionale. Gotti sfrutta i cambi inserendo tra gli altri Forestieri e proprio l'argentino posizionato sul secondo palo al 38' infila in rete un angolo spizzicato da Nuytinck. Rete che Orsato annulla e poi assegna con intervento Var per il 3-3 finale (ANSA).