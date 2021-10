Poker del Verona, lo Spezia si scioglie

Tutto facile per il Verona. La squadra di Tudor conquista una vittoria netta, nel punteggio, nel gioco, nell'atteggiamento. Impone allo Spezia una sconfitta preoccupante - esplicito il 4-0 - con i liguri che sono davvero la brutta copia della squadra vista all'opera contro Juventus e Milan. Il Verona assale lo Spezia, lo mette alle corde, non c'è partita al Bentegodi. Tudor conferma la formazione delle ultime settimane con Bessa che vince il ballotaggio a centrocampo con Tameze, in attacco c'è ancora Simeone. Per lo Spezia anche Thiago Motta non sorprende con Nzola ancora relegato in panchina e non potendo avere a centrocampo gli infortunati Bourabia e Sala il tecnico lancia titolare Podgoreanu. Partenza sprint del Verona che dopo soli 3' di gioco trova la via della rete. Corner corto ben calibrato di Ilic, Zoet accenna all'uscita poi ci ripensa, indecisione che permette a Simeone di saltare più in alto di Amian e portare in vantaggio i gialloblù. Spezia già con il fiato corto, approccio molle e punito ancora dal Verona. Assist al bacio di Caprari che premia la corsa di Faraoni che di destro al volo in diagonale realizza la rete del 2-0. Sull'orlo del baratro lo Spezia ha un sussulto ma la fortuna non gli è amica. Bello lo stacco di Manaj che si stampa sulla traversa, poi con Montipò a terra l'attaccante calcia alle stelle da ottima posizione. L'estremo di casa è attento sul tentativo di Manaj ben imbeccato da Verde, poi il Verona sigilla la partita già prima del riposo. La pressione dei centrocampisti gialloblù è costante, Ilic ruba palla, Simeone innesca Caprari che disegna un bellissimo tiro a giro che inchioda Zoet.

Ripresa giocata al piccolo trotto, Thiago Motta prova a dare la scossa cercando forze fresche dalla panchina, ma lo Spezia non è in grado di cambiare passo e Bessa la punisce realizzando con un'azione personale il poker gialloblù. Verona sugli scudi con la gestione Tudor. Due vittorie interne, due pareggi esterni. Un'imbattibilità che proietta i veneti lontani dalle zone calde della classifica. Per lo Spezia una giornata da dimenticare il prima possibile.