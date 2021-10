Investe il fratello durante lite e lo ferisce alle gambe

Un uomo di circa 60 anni è stato investito con l'auto dal fratello durante una lite nello Spezzino ed è ora ricoverato con gravi ferite alle gambe. A quanto si è appreso l'uomo non è in pericolo di vita. La lite è avvenuta in una frazione di Castelnuovo Magra (La Spezia) per motivi legati a dissaporti familiari che durano da anni.

Al culmine della discussione il più anziano dei due, di circa 70 anni, è salito sulla propria auto ed ha investito il fratello ferendolo alle gambe.

Altri familiari hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata l'automedica che ha disposto il trasferimento del ferito all'Ospedale San Martino di Genova con l'elicottero.

Insieme ai medici sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Sarzana che hanno interrogato i testimoni per ricostruire quanto accaduto e scoprire l'origine dei dissidi.