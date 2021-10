Crociere: con Costa gastronomia dei luoghi e tour 'speciali'

(ANSA) - SAVONA, 02 OTT - La scoperta dei luoghi e del cibo per un viaggio sostenibile che proietti nel futuro e che sia inclusivo: sono questi gli obiettivi di Costa Crociere che dopo il covid si rilancia con un manifesto di 10 punti, che mette al centro un turismo che dà importanza alle comunità locali fornendo esperienze particolari agli ospiti. E per tracciare la nuova idea di turismo ridisegna anche il logo trasformando la storica C in un abbraccio tra terra e mare.

Costa Crociere ridisegna il concetto di vacanza, combinando terra e mare in una offerta turistica che mette al centro le visite delle destinazioni in chiave sostenibile. Ma non solo, la nuova proposta punta a una gastronomia d'eccellenza, affidando a tre chef stellati (Bruno Barbieri, Helene Darroze e Angel Leon) le sue proposte culinarie. Il piano è stato presentato a bordo di Costa Smeralda, l'ammiraglia della flotta che garantirà tutto questo.

"Dopo la ripartenza delle navi, abbiamo ripensato un rinnovamento dell'offerta - spiega Mario Zanetti, dg di Costa Crociere - che si basa su futuro e scoperta". Le navi Costa puntano a essere delle Smart city, dove l'eco sostenibilità è alla base di tutto, non solo per quanto riguarda le emissioni, ma anche per i modelli di economia circolare a bordo: lotta agli sprechi alimentari, lavanderie intelligenti e riciclo.

Tra le novità in materia gastronomica il progetto 'destination dish' ovvero piatti che raccontano i paesi che gli ospiti visiteranno. "Raccontano la storia gastronomica dei paesi in chiave diversa - commenta Bruno Barbieri, chef italiano con sette stelle Michelin - ho cercato di raccontare chi è Bruno Barbieri attraverso questi piatti ma soprattutto i paesi".

E tra le novità della ripartenza le escursioni in luoghi nascosti. Per farlo ha allungato la sosta nei porti. Costa Crociere offrirà escursioni a firma National Geographic. Tour che permetteranno di scoprire luoghi diversi accompagnati con guide uniche come archeologi, enologi, vulcanologi e biologi marini. (ANSA).