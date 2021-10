Comune Sanremo revoca a Myhome la gestione della rsa Casa Serena

(ANSA) - SANREMO, 02 OTT - Il Comune di Sanremo ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione della gara alla società "Myhome srl" per la gestione della rsa Casa Serena. La decisione deriva dal mancato rispetto di un accordo in cui la ditta si impegnava ad assumere tutto il personale e a garantire tutti i servizi esistenti. nella rsa ci sono un centinaio di addetti e più di 50 erano stati lasciati a casa. Myhome si era aggiudicata l'assegnazione di Casa Serena con la formula "Rent to buy", che le avrebbe permesso di aggiudicarsi la proprietà dello stabile nei prossimi dieci anni, mantenendo nel frattempo l'autorizzazione all'esercizio di casa di riposo. La società dovrà lasciare Casa Serena entro la mezzanotte di mercoledì prossimo. A quel punto la rsa tornerà come prima al Comune che avvierà le pratiche per un affidamento diretto per assicurare i servizi e poi procederà con una manifestazione di interesse aperta ad altri soggetti con l'intento di affidare la struttura in concessione per un anno, in attesa di una soluzione definitiva.

Questa mattina il sindaco ha incontrato anche i sindacati per spiegare l'operazione.

"Al di là delle motivazioni contenute nel provvedimento, che afferiscono a inadempienze anche molto rilevanti - ha affermato il sindaco Alberto Biancheri - è venuto completamente a mancare il rapporto fiduciario nei confronti di un aggiudicatario che ha sempre disatteso ogni impegno assunto, anche a fronte dei rilevanti sforzi compiuti dall'ente per facilitare le necessarie soluzioni". (ANSA).