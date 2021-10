Calcio: Udinese; Gotti, dopo 3 ko lavorato ancora di più

(ANSA) - UDINE, 02 OTT - "Abbiamo affrontato questa settimana di lavoro, dopo i tre ko consecutivi, con molto dispiacere per non essere riusciti a raccogliere punti, però abbiamo lavorato con grande intensità e lucidità in vista della partita di domani. Abbiamo analizzato ciò che dobbiamo fare meglio, facendo un consuntivo generale di queste prime 6 giornate": lo ha detto Luca Gotti, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria.

"Spesso i gol mancati derivano da episodi in cui dobbiamo essere più bravi a farli girare dalla nostra parte in entrambe le aree di rigore - ha precisato -. Abbiamo consolidato alcune idee di gioco e cercato di prendere in considerazione dei contenuti specifici per il match con la Sampdoria".

Scendendo sul piano tattico, il tecnico dei friulani ha rilevato che il 4-2-3-1 usato nella ripresa contro la Fiorentina, "di sicuro è un'idea alternativa a quella che abbiamo mantenuto per la maggior parte del percorso finora e che riesce a sfruttare in maniera diversa le caratteristiche dei nostri giocatori. Un'idea da prendere in considerazione sia a partita in corso sia dall'inizio, perché no già da domani. A mano a mano che la proviamo si cominciano a vedere alcuni automatismi che danno più fluidità al gioco".

Circa gli infortunati, a Nestorovski si è aggiunto Perez, "ma - ha rilevato il mister - nella formazione di sicuro ci saranno alcune variazioni rispetto all'ultima partita".

"La Samp è una bestia nera per l'Udinese e per me - ha rammentato Gotti -. Sotto la mia gestione la squadra finora ha sempre perso contro i blucerchiati ed è l'unica squadra con cui è successo. Di questi 4 stop uno è stato meritato, gli altri 3 a dir poco rocamboleschi dove, pur non avendo giocato male, alcuni episodi arbitrali avevano influito fortemente. Mi aspetto una Samp determinata come noi e vogliosa di far punti. È una formazione che ha avuto un calendario analogo al nostro e ha raccolto meno punti rispetto al valore intrinseco della squadra.

D'Aversa ha cercato di mantenere tutto ciò che riteneva buono dalla gestione precedente, mettendoci alcune idee sue non di poco conto".

Pericoli pubblici: "Non solo il trio Candreva - Caputo - Quagliarella ma anche Damsgaard: sono tutti elementi di qualità e quantità", ha ammonito l'allenatore. (ANSA).