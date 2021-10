Brutta sconfitta del Genoa con l'ultima in classifica

Brutta sconfitta del Genoa in trasferta contro la Salernitana. Un gol di testa di Djuric su azione da calcio d'angolo nella ripresa ha segnato il risultato che mette nei guai i rossoblù contro una diretta concorrente per la salvezza. Il Genoa ha perso davanti agli occhi di uno dei manager della società 777, Blasquez, che si è seduto in panchina. Ha potuto vedere che il Genoa ha creato molte occasioni sia per andare in vantaggio sia per pareggiare ma ha commesso troppi errori di precisione. Si è sentita l'assenza di Destro - rimasto in tribuna a quanto sembra per un infortunio durante il riscaldamento - nonostante Kallon e Bianchi ci abbiano messo il cuore regalando qualche ottimo spunto.

La sconfitta brucia il doppio perchè la Salernitana è apparsa una squadra con molti limiti in tutti i reparti, come indicava l'unico punto conquistato prima di affrontare il Genoa.

Ballardini, a causa di molti infortuni, ha fatto giocare titolari Bani e Sabelli, giocatori che fanno rimpiangere alcune cessioni come Strootman e Zappacosta. In attacco nella ripresa è entrato Pandev che, complice il caldo, ha faticato a giocare come dovrebbe. Scarso l'apporto di Fares nella ripresa, poco in evidenza Tourè, ancora appannato Badelj, si sono distinti come sempre Sirigu, Criscito, uscito per infortunio, Cambiaso, forse il migliore in campo, e Ghiglione, entrato nel finale.