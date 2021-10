Thiago Motta, col Verona mi aspetto gara complicata

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 OTT - "Che partita mi aspetto col Verona? La più difficile possibile, affrontiamo una buona squadra e dimostrano aggressività quando fanno pressione.

Sappiamo cosa troveremo in campo, ma siamo pronti e abbiamo le caratteristiche per metterli in difficoltà". Così il tecnico dello Spezia Thiago Motta in vista della gara di domenica in Veneto con i liguri che vogliono finalmente i punti dopo la sconfitta col Milan nonostante i complimenti ricevuti per quello fatto vedere in campo: "c'è rammarico dopo la partita col Milano, proprio per quello che abbiamo fatto in campo. Ma questo è il calcio. Abbiamo fatto buone prestazioni, non abbiamo avuto il nostro premio che è il risultato. Ma questo è il passato, ora pensiamo soltanto al Verona". E poi indica la strada ai suoi ragazzi: "È il nostro obiettivo proporre un calcio offensivo, non è sufficiente solo difendersi. Per raggiungere il nostro obiettivo noi dobbiamo fare belle prestazioni ma abbiamo voglia e bisogno di vincere. E questo passa tanto dall'attacco e dalla fase offensiva".

L'allenatore degli Aquilotti dovrà fare i conti con diverse assenze: "Gli infortuni ci sono e ci saranno sempre. Ho la certezza che quelli che saranno a disposizione faranno una buona partita, e dobbiamo affrontarla mettendo in campo quello che abbiamo fatto in settimana. Vedremo chi giocherà dall'inizio e chi rientrerà nel percorso. Poi c'è la sosta e capiremo cosa fare: chi ha giocato di più e non andrà in nazionale farà un lavoro diverso, perché possono riposare. Alla fine - ha concluso - ci sono giocatori che hanno giocato sempre, devono continuare così ma vanno gestiti in un modo diverso e lo faremo".