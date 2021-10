Sanità: test per donare midollo arriva a casa in 4 regioni

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - I test salivari per salvare una vita attraverso la donazione di midollo osseo da oggi possono essere ordinati direttamente a casa in quattro Regioni italiane: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Lo prevede 'Match At Home', il progetto per reclutare giovani donatori ideato dal Registro italiano donatori di midollo osseo dell'ospedale Galliera di Genova in collaborazione con Poste Italiane.

"Il trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche è la cura per molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi, talassemie, disordini congeniti dell'età pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e tumori solidi - ha detto la direttrice dell'Ibmdr Registro Nicoletta Sacchi - Nel caso in cui non ci sia la compatibilità genetica in ambito familiare, bisogna ricorrere a un donatore volontario, che abbia dato la sua disponibilità iscrivendosi al registro. La compatibilità tra donatore volontario e ricevente è molto rara, nell'ordine di 1 su 100 mila: per questo è importante che il numero di iscritti sia alto. I donatori appartenenti al registro italiano sono oggi circa 500 mila, di cui 400 mila under 55". "Siamo orgogliosi di avere all'ospedale Galliera di Genova la sede del Registro italiano donatori di midollo osseo, una delle eccellenze della sanità ligure. - ha detto il governatore Giovanni Toti - Questa iniziativa è l'esempio di come dalle difficoltà determinate dalla pandemia possano scaturire anche opportunità di crescita, grazie alla collaborazione con altri enti e realtà nazionali". (ANSA).