Sampdoria, sospensione cautelare per ds Osti

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - "U.C. Sampdoria comunica la sospensione cautelare del direttore sportivo della Prima Squadra e responsabile dell'Area Tecnica, Carlo Osti, a far data dalla giornata odierna atteso il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro". Così in una nota ufficiale pubblicata sul sito della società blucerchiata che mette fine, di fatto, al rapporto col dirigente che aveva iniziato la sua avventura alla Samp nel dicembre 2012. Osti è finito da tempo ai margini del club a causa di mancate cessioni nel mercato estivo.

Prima è stato messo in ferie forzate, poi oggi - giorno in cui era previsto il suo rientro - il nuovo stop comunicato dalla società. (ANSA).