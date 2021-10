Rissa e alcol a minori, chiuso 15 giorni Covo di Nord Est

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - Chiuso per 15 giorni il Covo di Nord Est, storico locale notturno di Santa Margherita Ligure. La misura, con la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, è stata adottata dal questore di Genova dopo il plurimi episodi di vendita di alcolici a minori di 18 anni e la ricostruzione di un episodio di rissa all'interno del Covo, il 2 settembre, in cui dei giovani si erano presi a calci e pugni, usando anche tavoli e bottiglie. Due giovani clienti erano rimasti coinvolti e feriti con prognosi rispettivamente di 14 e 21 giorni.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è emerso che il personale del locale non solo non ha segnalato la lite particolarmente violenta alle forze dell'ordine e non ha chiamato i sanitari per i feriti, per non passare guai, ma è arrivato anche a organizzare l'uscita dei giovani coinvolti da un'apertura secondaria accompagnandoli coi mezzi propri, chi a casa e chi al Pronto Soccorso del San Martino. Durante il tragitto all'ospedale è perfino ripresa la lite, e si è visto un pericoloso inseguimento in strada da Santa Margherita a Genova con un soggetto in scooter che ha preso a calci l'auto diretta in ospedale, raggiunta poi da una Mercedes da cui sono partite minacce di morte e il lanci di un oggetto metallico. (ANSA).