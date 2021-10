Nel Savonese 14 Comuni al voto, faro su Savona Varazze e Loano

(ANSA) - SAVONA, 01 OTT - Sono 14 i Comuni al voto in provincia di Savona. Tra questi il capoluogo, nel quale si sfidano 5 candidati: principali indiziati al ballottaggio l'ex primario Angelo Schirru, in rappresentanza dell'amministrazione uscente di centrodestra, e l'avvocato Marco Russo, centrosinistra. Più distanti il M5s con ill 29enne consigliere uscente Manuel Meles, Liguria Popolare (che candida a sua volta un altro uscente, Francesco Versace) e la lista civica Andare Oltre creata dal sociologo Luca Aschei.

In altri 10 Comuni a sfidarsi sono due contendenti. Il più grande è Varazze, che torna alle urne dopo soli due anni per l'elezione in Regione dell'ex sindaco Alessandro Bozzano: la sfida è tra l'attuale sindaco facente funzioni Luigi Pierfederici e un ex sindaco, Antonio Ghigliazza. L'altro campo principale è Loano: qui la partita vede un assessore uscente del centrodestra, Luca Lettieri, contro un ex collega di giunta, Giacomo Piccinini, a capo di una lista civica che ha incassato anche l'appoggio del Pd e di elementi usciti da Cambiamo! il partito del governatore Giovanni Toti.

Si vota anche a Spotorno, a Borgio Verezzi, a Tovo San Giacomo dove l'attuale primo cittadino, Alessandro Oddo, insegue il terzo mandato, sfidato dalla consigliera di minoranza uscente Iole Aicardi. A Stella invece il sindaco uscente, Marina Lombardi, non ha potuto ricandidarsi per il terzo mandato nonostante il Comune sia sotto i 3000 abitanti perché all'ultimo censimento (di 10 anni fa) il numero era invece superiore a quella soglia: al suo posto c'è Roberto Cavicchini, contrastato da Andrea Castellini in rappresentanza dell'opposizione. Le altre quattro sfide riguardano Balestrino (il vicesindaco uscente Stefano Saturno contro il consigliere di maggioranza Massimiliano Zunino), Bergeggi (dopo l'elezione in Regione del sindaco Roberto Arboscello si candidano la farmacista Nicoletta Rebagliati per l'amministrazione uscente e Alice Bianchini), Testico e Stellanello.

Un solo candidato a Calice Ligure, Nasino e Castelbianco.

(ANSA).