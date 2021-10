Cgil: 2 morti al mese sul lavoro in Liguria, aumentano in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - Due morti al mese sul lavoro e 12 mila denunce di infortunio da gennaio ad agosto 2021. Continuano a crescere in Liguria gli incidenti sul lavoro. Secondo i dati Inail rielaborati da Marco De Silva, responsabile dell'ufficio economico Cgil Liguria, le denunce complessive da gennaio ad agosto sono 12.022, aumentate del 7.5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Sedici gli incidenti mortali, tra le vittime 14 lavoravano nel settore di industria e servizi. La maggior parte aveva un'età compresa tra i 45 e i 60 anni.

"Le imprese che non rispettano la sicurezza non posso continuare a lavorare - spiegano Fulvia Veirana e Lara Ghiglione, segretarie Cgil Liguria -Abbiamo preparato una serie di proposte unitarie da presentare alla Regione per migliorare la sicurezza sul territorio". Richieste che prevedono una banca dati unitaria che incroci le informazioni di Inail, Inps e Alisa, l'assunzione di personale per potenziare le ispezioni sul territorio, un comitato regionale permanente per fare politica di prevenzione, la creazione di un registro tumori regionale e un aumento di risorse destinate al Registro Amianto per la mappatura dei siti.

Gli infortuni risultano in aumento rispetto al 2020 soprattutto a Savona (+ 22.7%) , + 10.7% a La Spezia , a Genova + 5.4% mentre calano a Imperia ( - 5.3%). Proprio a La Spezia, il prossimo 10 ottobre, si terrà la giornata nazionale Anmil per le vittime degli incidenti sul lavoro con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. (ANSA).