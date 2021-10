Covid: continua calo ricoverati, muore donna di 59 anni

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - Il covid ha ucciso in Liguria una donna di 59: era ricoverata all'ospedale di Savona. Il decesso è avvenuto due giorni fa. I morti da inizio pandemia sono 4410.

Continua il calo degli ospedalizzati: sono 53, 4 meno di ieri.

Tra i ricoverati 6 sono in terapia intensiva, stesso numero di ieri. Aumentano i positivi: sono 2266, 10 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono 87, emersi da 3169 tamponi molecolari e 4432 test rapidi. Il tasso di positività torna a salire, è 1,14%, era 0,96%. A Livello nazionale è 1,2%.

I nuovi casi sono stati accertati 37 nell'area di genova, 18 nel Savonese, 16 nello Spezzino, 12 nell'Imperiese e 4 nel Tigullio.

In isolamento domiciliare ci sono 981 persone, 5 meno di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 1488, erano 1456. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4201 vaccini. Sono 1.017.788 i liguri che hanno chiuso il ciclo vaccinale (ANSA).