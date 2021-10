Genova, ordinanza antialcol per C.so Italia e Boccadasse dalle 24 alle 7

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - Il sindaco Marco Bucci, su proposta dell'assessore al commercio Paola Bordilli e dell'assessore alla sicurezza e Polizia Locale Giorgio Viale, ha emanato un'ordinanza che riguarda la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in alcune zone del Levante cittadino.

Ogni giorno, dalla mezzanotte alle 7 del mattino a partire da giovedì 7 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, sono vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione dei plateatici, il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto e quindi in contenitori privi della chiusura originaria di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, L'ordinanza riguarda l'area tra Corso Italia e Boccadasse. L'inosservanza della disposizione prevista nell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. (ANSA).