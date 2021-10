Comunali:Savona, c.destra,'non prometto miracoli ma impegno'

(ANSA) - SAVONA, 01 OTT - Si chiude in piazza Pertini a Savona la campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru, l'ex primario del reparto di Chirurgia dell'ospedale San Paolo di Savona. Oltre al candidato sindaco sono intervenuti il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e i coordinatori regionali di Lega (Edoardo Rixi), Cambiamo (Angelo Vaccarezza), Fratelli d'Italia (Matteo Rosso), Forza Italia (Carlo Bagnasco) e Udc (Umberto Calcagno). "Abbiamo scelto un uomo che viene dalla società civile - ha detto Toti parlando di Schirru - un uomo su cui nessuno di noi poteva mettere il cappello facendosi bello. Ha la stima di tutti noi e può portare un contributo alla città". Poi un attacco diretto al centrosinistra: "Se nella passata legislatura il centrodestra ha dovuto lottare con un comune in dissesto dobbiamo ricordarci che abbiamo risolto guai che hanno fatto persone che hanno governato per 30 anni questa città e ora fanno finta di essere i nuovi cambiando il giubbottino".

"Fare il sindaco per i prossimi 10 anni? Per ora facciamo per i prossimi cinque - ha detto Schirru - Il mio obiettivo non è quello di fare carriera politica, ma di essere utile per la città. Ho accettato questa chiamata prima con un po' di timore.

Non prometto miracoli, non li ho mai promessi: prometto piuttosto un grande impegno nel cercare di capire quali siano i problemi della città e trovare delle soluzioni. Questo sarà quanto dovranno fare tutti quelli che saranno eletti. Il mio impegno sarà concreto, con poche dichiarazioni, ma azioni e massima trasparenza: nel mio ospedale la porta era sempre aperta, sarà così anche in Comune". E conclude con i propositi: "Da questa ultima amministrazione abbiamo avuto un'eredità pesante: dobbiamo adesso fare dei progetti condivisi, con fondi regionali e ministeriali. Dobbiamo scegliere di andare avanti invece di tornare indietro". (ANSA).