Comunali nello Spezzino, occhi puntati su Santo Stefano

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 OTT - Sette comuni al voto in provincia della Spezia domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Sei comuni sono al di sotto dei 5 mila abitanti, e un solo comune ha oltre 9 mila abitanti, Santo Stefano Magra. Qui la battaglia è accesa, perché dovrebbe esserci costruito il biodigestore. Cinque i candidati sindaco, con Paola Sisti che cerca il bis appoggiata dal centrosinistra senza Italia Viva. Diviso il centrodestra, con Emanuele Cucchi appoggiato da Lega, Cambiamo, Fratelli d'Italia e Udc. Forza Italia e Liguria Popolare, in rotta con la coalizione di centrodestra nello spezzino, candidano invece Alberto Monticelli. Luciano Mondini è il candidato di una lista civica unita nella battaglia contro il biodigestore di Saliceti, mentre il Partito Comunista schiera Pierpaolo Venturini. Il comune più piccolo che va al voto è Zignago, meno di mille abitanti, con il sindaco uscente Simone Sivori unico candidato.

Alle Cinque Terre la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, di area Pd ma in veste civica, punta al secondo mandato, sfidata dal candidato del centrodestra Edoardo Bonanini. Nel feudo di Toti e Giampedrone, Ameglia, il candidato dell'amministrazione uscente di centrodestra è Mauro Ciri, sfidato da Umberto Galazzo (centrosinistra). Completa la rosa il candidato civico Mauro Manzi. A Brugnato l'attuale sindaco Corrado Fabiani appoggiato dal centrodestra è sfidato dall'ex alleato Claudio Galante, in passato nella Lega e vicino agli arancioni ma che ha inglobato nella sua lista gli ex nemici di opposizione in quota Pd.

Situazione simile a Borghetto Vara, dove il sindaco uscente Claudio Delvigo, arancione, viene sfidato dalla lista di Stefano Coduri, in cui sono confluite forze politiche opposte. Sfida a quattro infine a Beverino. La maggioranza non ripresenta il sindaco uscente ma si spacca, così come si spacca il fronte del centrodestra, con i candidati Marco Cosini vicino agli arancioni di Toti e Giampaolo Pascotto vicino a Liguria Popolare. Denise Gianardi è la candidata di Lega e Fratelli d'Italia. Il centrosinistra unito e il M5s sostiene Micol Roncallo. (ANSA).