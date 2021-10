Salernitana: Castori, squadra si sta convincendo

(ANSA) - SALERNO, 01 OTT - "La squadra si sta convincendo che può fare buone cose. Manca solo il successo per completare il percorso di crescita, speriamo arrivi domani per certificare i progressi fatti e acquisire il morale che serve per fare bene".

Così Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Genoa. "Quella di domani è una partita importante per accorciare le distanze in classifica, la squadra respira l'aria di poter arrivare alla prima vittoria". Il tecnico ha ammesso che "ci sono delle difficoltà" ma "solo unendo le forze possiamo superarle.

Analizziamo tutti gli aspetti, non siamo superficiali, ci rendiamo conto che la squadra e i singoli sono in crescita.

Cercheremo di metterci nelle condizioni per ottenere risultati nel più breve tempo possibile".

"Nelle ultime gare siamo stati più alti e aggressivi - ha aggiunto Castori -, creando diverse occasioni. La squadra è elastica ed armoniosa se tutti attaccano e difendono. Abbassarsi non è mai una scelta ma una conseguenza del gioco degli avversari. La squadra deve giocare con ritmo ed intensità.

Ribery è a disposizione, domani gioca e potrà darci una grande mano". (ANSA).