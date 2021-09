Invito a Palazzo: Carige apre le visite con mostra 'Oro Nudo'

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Sarà la mostra "Oro nudo", un progetto artistico di Fulvio Magurno che unisce l'arte barocca alle suggestioni contemporanee ad accogliere, nel salone di rappresentanza di Banca Carige, i visitatori della 21^ edizione della manifestazione nazionale di Abi "Invito a Palazzo" , in programma il 2 ottobre, e dei Rolli Days nel fine settimana del 9 e 10 ottobre. "Questo è anche un momento simbolico perché dopo un periodo di chiusura totale la banca, come le altre istituzioni, apre le porte al pubblico - spiega Giuseppe Boccuzzi, presidente di Banca Carige - e questo è un segnale della ripartenza e della rinascita del paese. Per Banca Carige mostrare il proprio patrimonio artistico a genovesi e turisti è importante perché dimostra che la banca ha Genova nel suo Dna, è legata al territorio, e continuerà a svolgere un ruolo di sostegno nei confronti della comunità in cui opera".

In esposizione sette grandi opere ispirate sia ad alcuni quadri dei Musei di Strada Nuova di Genova che a due opere delle collezioni d'arte di Banca Carige un Orazio De Ferrari e un Grechetto, che sono state realizzate per questa mostra.

"L'ispirazione è stata quella dei fasci di luce che appaiono all'improvviso mentre guardi nelle chiese - spiega Magurno - che vengono riprodotte con l'oro. Io ho lavorato sui particolari dei grandi quadri, con una ricerca intorno al corpo delle figure del seicento, ai quali ho applicato lame d'oro che stilisticamente richiamano all'arte dei primi novecento, ad artisti come Malevic. In questo modo sono riuscito a coniugare l'arte barocca con quella astratta, che sono le mie due grandi passioni".

"Con invito a Palazzo le banche italiane aprono i loro patrimoni artistici e noi aderiamo dalla prima edizione - sottolinea Alfredo Maio, responsabile comunicazione di Banca Carige - ma siamo anche partner istituzionali dei Rolli Days per permettere a tutti di ammirare la mostra e il salone". Le visite gratuite e guidate nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid ed avranno luogo, previa prenotazione online. (ANSA).