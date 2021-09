Gruppo Belmond acquista villa Beatrice a Portofino

(ANSA) - PORTOFINO, 30 SET - Il gruppo Belmond, specializzato nel turismo di lusso, continua a fare shopping a Portofino. Già proprietario dell'hotel Splendido e Splendido Mare e dopo aver acquistato i bagni Fiore di Paraggi, località di Santa Margherita Ligure, il marchio del turismo di lusso ha ufficializzato l'acquisizione di Villa Beatrice già Castello Odero, edificio storico del XX secolo, progettato dall'architetto Gino Coppedè.

Si tratta di una villa a picco sul mare sopra punta Caiega, poche curve prima di arrivare nella mitica Piazzetta, già sul mercato come residenza per vacanze esclusive. Un giardino di 6.000 metri quadrati, piscina e terrazza tutto vista mare.

Doppio ingresso, quattro camere da letto, due camere doppie e due camere matrimoniali tutte con bagno privato; una quinta camera doppia con bagno en-suite è disponibile anche in una piccola casa giardino (vicino alla piscina) per un totale di 10 ospiti.

Villa Beatrice, insieme allo Splendido Mare, saranno i due punti di riferimento per il turismo 2022 a Portofino considerando che l'hotel Splendido resterà chiuso una stagione per importanti lavori di restyling. (ANSA).