Droga: in casa 450 g hashish e 10 g cocaina, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Gli agenti della polizia di Genova hanno arrestato per spaccio un 40enne albanese sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e un 36enne genovese. Intervenuti per un controllo sul via vai di persone nell'appartamento, gli uomini del commissariato di Prè vi hanno trovato 23 confezioni contenenti cocaina, per un peso lordo di 10,35 grammi, e 5 panetti di hashish per un peso di circa 450 grammi, nascosti in un buco scavato nel massetto del pavimento, coperto con una piastrella mobile sopra la quale era stato posizionata una cassettiera. Nella stessa camera da letto sono stati rinvenuti 2.390 euro in banconote di vario taglio e nella cucina un bilancino di precisione unitamente a materiale usato per il confezionamento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra cinofila con i cani Nagut e Constantin.

(ANSA).