Alluvione Genova: Sorveglianza si riserva su Vincenzi

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Si sono riservati i giudici del tribunale di Sorveglianza in merito all'istanza di affidamento ai servizi sociali dell'ex sindaca di Genova Marta Vincenzi per i fatti dell'alluvione del 2011 in cui persero la vita sei donne di cui due bimbe. L'ex preside aveva patteggiato una pena a tre anni. La volta scorsa, dopo la discussione, una dei giudici si era astenuta per un possibile conflitto di interessi e l'udienza era stata rifissata. "Anche il sostituto procuratore Enrico Zucca - ha detto il legale della Vicenzi, Stefano Savi - ha detto che l'istanza andava accolta visto anche che l'accertamento delle responsabilità è incompleto". La volta scorsa i giudici avevano puntato sul mancato risarcimento delle vittime e sul mancato pentimento della Vincenzi. La decisione dovrebbe arrivare entro un paio di giorni. (ANSA).