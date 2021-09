Incidenti: camion contro muro su A7, coda

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Grave incidente per fortuna senza conseguenze per il conducente stamattina sulla autostrada A7 Genova-Serravalle. Un camionista, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua corsa su un fianco schiantandosi contro il muro poco dopo Busalla in direzione Genova. Fortunatamente l'autista ne è uscito illeso. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. L'autostrada è rimasta aperta con il transito ad una corsia. Si registra così coda tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. (ANSA).