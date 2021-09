Covid: meno ospedalizzati e calano i positivi

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Sono in lieve calo, in Liguria, gli ospedalizzati per covid e i positivi al virus. I positivi sono 2220, 6 meno di ieri, gli ospedalizzati 59, 2 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi ricoverati, 8 sono in terapia intensiva. Non ci sono stati decessi (4408 in totale). I nuovi positivi sono 95, riscontrati con 3736 tamponi molecolari e 3154 test rapidi. Il tasso di positività è 1,37%, mentre a livello nazionale è 1,1%. I nuovi contagiati sono stati individuati 30 nell'area di Genova, 22 nello Spezzino, 17 nel Savonese, 16 nell'Imperiese, 5 nel Tigullio, 5 sono cittadini non residenti in regione. I guariti sono 101. In isolamento domiciliare ci sono 972 persone, 32 in più di ieri, in isolamento domiciliare ce ne sono 1406.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4663 vaccini. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 1.012.734 (ANSA).