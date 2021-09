Tamponamento in galleria sulla A10, 22 km di coda

Si è ridotta sensibilmente la coda in A10. L'incolonnamento è passato da 22 a 6 km tra Spotorno e Albisola in direzione Genova. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente è gestito da Autostrada dei Fiori. Poi ci sono altri 4 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova e rallentamenti per un 1 km tra Albenga e Andora in direzione Francia. In questi ultimi due casi le code sono generate dai cantieri

Ha raggiunto i 22 km la coda che si è formata in A10 Genova - Ventimiglia a seguito dell'incidente che si è verificato all'altezza di Albisola, all'interno della galleria Termine dove è attivo uno scambio di carreggiata.

Secondo le prime informazioni a scontarsi sono stati un'auto e un camion. Alle 13.30 si segnalavano 8 chilometri di coda verso Genova e 6 chilometri verso Savona a partire da Arenzano. Sul posto sono arrivate ambulanze, il personale medico del 118, la stradale e i vigili del fuoco per consentire agli occupanti di uscire dalle lamiere. Entrambi i conducenti sono stati portati all'ospedale di Savona in codice verde.