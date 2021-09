Sub morto durante immersione nell'Area di Portofino

Tragedia nelle acque dell'Area Marina Protetta di Portofino dove un sub esperto ha perso la vita probabilmente a seguito di un malore accusato mentre era in immersione. L'uomo, 52 anni, commerciante di Rapallo, si era immerso da solo; l'accompagnatore del diving rimasto sulla barca ha dato l'allarme dopo che il corpo è riemerso prono già privo di conoscenza. Sul posto in porto a Santa Margherita Ligure la Croce Rossa locale e la Guardia Costiera a cui sono affidate le indagini. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo ma senza successo. L'uomo lascia la moglie e quattro figli.