Fine vita, a Genova 3 giorni di eventi con la Gigi Ghirotti

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Animazione in strada, un concerto tributo a Battiato, una "camminata metabolica" e ancora distribuzione di semi da piantare, musica, danza e un incontro pubblico. In ordine sparso ecco le tante attività nell'ambito della sesta edizione di "Non ti scordar di me", tre giornate di solidarietà da venerdì 1 a domenica 3 ottobre con protagonista l'associazione Gigi Ghirotti. Con il supporto del Comune di Genova, l'evento sarà un modo per raccontare l'attività della onlus che si occupa di assistenza al fine vita. Il programma è stato presentato stamani a palazzo Tursi dall'assessore al Centro storico Paola Bordilli e dal presidente della Gigi Ghirotti, Franco Henriquet. "Questo fine settimana sancisce la collaborazione con il Comune di Genova e ci dà la possibilità di farci conoscere - spiega il professore - con la speranza di trovare anche nuovi collaboratori e volontari". L'assessore Bordilli ricorda come "la Gigi Ghirotti sia sempre più un punto di riferimento sociale, anche nel centro storico, dove da qualche mese è in funzione l'infopoint ricavato da un locale confiscato alla criminalità organizzata". Il programma integrale si può trovare sul sito della Gigi Ghirotti. Tra gli appuntamenti. Si parte venerdì 1 ottobre alle 14.30 nella sala Quadrivium di piazza Santa Marta con un workshop seguito da un evento teatrale "Vivere ogni cosa - testimonianze sul fine vita". Sabato 2 ottobre, dalle 10 alle 18.30 in largo Pertini, "Tutti in piazza" con un gazebo dell'associazione, spettacoli di musica e danza, ginnastica in strada e informazioni su servizi e progetti. Alla sera alle 19.30 a offerta libera e su prenotazione un concerto tributo a Battiato nel cortile di palazzo Tursi. Domenica davanti ad alcune parrocchie i volontari distribuiranno semi di "non ti scordar di me". (ANSA).