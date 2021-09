Made in Italy: Sanlorenzo Yacht tra le 'Best Managed' 2021

(ANSA) - MILANO, 27 SET - L'azienda ligure SanlorenzoYacht ha ricevuto anche quest'anno il "Deloitte Best Managed Companies Award", il premio istituito da Deloitte Private, la soluzione del network globale di consulenza rivolta alle PMI quotate e non, a imprenditori, family office, investitori privati e ai private equity.

"SanlorenzoYacht si conferma un'eccellenza assoluta e anche quest'anno è tra le nostre aziende premiate, conquistando per la quarta volta di fila il nostro riconoscimento", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del premio Bmc.

"Nonostante la pandemia - aggiungono -, nel 2020-2021 c'è stato un vero e proprio boom di domanda di Yacht Made in Italy e la San Lorenzo si è ancora una volta dimostrata una delle aziende di punta del settore". Il Best Managed Companies Award è sostenuto da Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).